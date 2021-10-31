В Ленобласти было фантастическое северное сияние. Снимки похожи на кадры из фильма

В ночь на 31 октября в Новой Ладоге, Пятиречье и на Ладожском озере засняли северное сияние. «Бумага» публикует фотографии, похожие на кадры из фильма.
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