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Шведы забили Латвии три гола за 26 секунд, а к чехам едет Пастрняк! Обзор ЧМХ-2024

Шведы забили Латвии три гола за 26 секунд, а к чехам едет Пастрняк! Обзор ЧМХ-2024

На чемпионате мира по хоккею в Чехии 18 мая состоялись шесть матчей. Хорошие новости пришли для чехов, которые пока идут на домашнем турнире с одним поражением в шести матчах – от швейцарцев в серии буллитов.

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