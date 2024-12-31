Приговор Панину оставили в силе

Апелляционный военный суд оставил в силе заочный приговор актеру Алексею Панину* (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) за оправдание терроризма и признал его законным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии