Купеческое слово РЖД. Brunswick Rail задали вектор. Минтранс рассудит пассажиров. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе были претензии главы ГК «Дело» к РЖД, возобновление ж/д сообщения между Россией и Финляндией, и предложения Минтранса расставить точки в споре пассажиров плацкарта вокруг верхних и нижних полок.