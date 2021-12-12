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Купеческое слово РЖД. Brunswick Rail задали вектор. Минтранс рассудит пассажиров. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

Купеческое слово РЖД. Brunswick Rail задали вектор. Минтранс рассудит пассажиров. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе были претензии главы ГК «Дело» к РЖД, возобновление ж/д сообщения между Россией и Финляндией, и предложения Минтранса расставить точки в споре пассажиров плацкарта вокруг верхних и нижних полок.

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