Более 14 тысяч рабочих мест появится в СВАО по городской программе

Благодаря строительству общественно-деловых объектов и технопарка по городской программе стимулирования создания мест приложения труда на северо-востоке столицы появится более 14 тысяч дополнительных рабочих мест.
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