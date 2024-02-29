ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Более 14 тысяч рабочих мест появится в СВАО по городской программе

Более 14 тысяч рабочих мест появится в СВАО по городской программе

Благодаря строительству общественно-деловых объектов и технопарка по городской программе стимулирования создания мест приложения труда на северо-востоке столицы появится более 14 тысяч дополнительных рабочих мест.

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