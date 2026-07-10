RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 672 подписчика

Воин тока: какие изобретения Николы Теслы изменили мир

Воин тока: какие изобретения Николы Теслы изменили мир

170 лет назад родился выдающийся сербский учёный Никола Тесла. Он разработал систему электроснабжения с использованием переменного тока, которая сейчас используется во всём мире, индукционный двигатель, а также свой вариант радиосвязи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии