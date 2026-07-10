Воин тока: какие изобретения Николы Теслы изменили мир

170 лет назад родился выдающийся сербский учёный Никола Тесла. Он разработал систему электроснабжения с использованием переменного тока, которая сейчас используется во всём мире, индукционный двигатель, а также свой вариант радиосвязи.
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