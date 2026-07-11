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ФИФА и Федерация футбола Аргентины оказались в центре скандала

ФИФА и Федерация футбола Аргентины оказались в центре скандала

Французский журналист-расследователь Ромен Молина выдвинул серию серьезных обвинений в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) и Федерации футбола Аргентины (AFA), заявив о возможных нарушениях в ходе внутренних расследований и в финансовой деятельности организаций.

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