ФИФА и Федерация футбола Аргентины оказались в центре скандала

Французский журналист-расследователь Ромен Молина выдвинул серию серьезных обвинений в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) и Федерации футбола Аргентины (AFA), заявив о возможных нарушениях в ходе внутренних расследований и в финансовой деятельности организаций.
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