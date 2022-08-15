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Где остановятся русские танки на Украине

Где остановятся русские танки на Украине

Этот текст я хотел написать давно, он не то, что назрел – он перезрел, и хотя выводы из него очевидны даже ребенку, но вся наша непоследовательная, невнятная позиция по Украине и будущему, которое по результатам СВО мы ей уготовили, привели к тому, что никто ни на Украине, ни в РФ ни малейшего понятия не имеет, какие реальные планы преследует Кремль в этой операции и где по концовке остановятся русские танки? На какую реакцию украинцев рассчитывает Кремль, если даже собственные граждане РФ задают мне подобные вопросы: [quote]– Не вполне ясно: чем должна закончиться война.

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