Олимпиада-2022, 9 февраля, все медали дня: норвежец Рууд выиграл золото в биг-эйре

Сегодня на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине разыграют 6 комплектов медалей в шести видах спорта. Олимпийские игры-2022 в Пекине 9 февраля Медали дня Фристайл Биг-эйр, мужчины Бирк Рууд (Норвегия) Колби Стивенсон (США) Хенрик Харлаут (Швеция) .
Сегодня на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине разыграют 6 комплектов медалей в шести видах спорта. Олимпийские игры-2022 в Пекине 9 февраля Медали дня Фристайл Биг-эйр, мужчины Бирк Рууд (Норвегия) Колби Стивенсон (США) Хенрик Харлаут (Швеция) .
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