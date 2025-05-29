Орловцам облегчат транспортную доступность к озеру Светлая жизнь

В это воскресенье, 1 июня, в Орле начинается пляжный сезон. И в этом году жителей областной столицы ждёт важное обновление, связанное с инфраструктурой отдыха – появится новая дорога к озеру Светлая жизнь и не только… .
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