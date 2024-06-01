Мы живем в старую эпоху разоблачителей Советского Союза. Кто не растоптал людей и идеи, которые еще недавно были фундаментом, непоколебимой крепостью нашего общества.
Так был ли подвиг? История Зои Космодемьянской без мифологии
Комментарии
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Олег Дембо
Зоя и жертва сталинского приказа и героиня своего народа. Земля ей пухом.
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15 час.
НК
Наталья Котельникова
Хватить уже порочить имя нашей Зои. Хватит. Она героиня своего народа и вечно ей благодарны. Оставьте эту тему навсегда.
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11 час.
1941-1945
Автор статьи о Зое Выродок падали нацизма
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3 час.
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