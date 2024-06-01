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  • 1941-1945
    Автор статьи о Зое Выродок падали нацизмаТак был ли подвиг...
  • Наталья Котельникова
    Хватить уже порочить имя нашей Зои. Хватит. Она героиня своего народа и вечно ей благодарны. Оставьте эту тему ...Так был ли подвиг...
  • Лариса
    Поддерживаю.это просто неуважение к читателю.Маменька

Так был ли подвиг? История Зои Космодемьянской без мифологии

Так был ли подвиг? История Зои Космодемьянской без мифологии

﻿﻿Мы живем в старую эпоху разоблачителей Советского Союза. Кто не растоптал людей и идеи, которые еще недавно были фундаментом, непоколебимой крепостью нашего общества.

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Комментарии
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Олег Дембо
Зоя и жертва сталинского приказа и героиня своего народа. Земля ей пухом.
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15 час.
НК
Наталья Котельникова
Хватить уже порочить имя нашей Зои. Хватит. Она героиня своего народа и вечно ей благодарны. Оставьте эту тему навсегда.
Ответить
11 час.
1941-1945
Автор статьи о Зое Выродок падали нацизма
Ответить
3 час.

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