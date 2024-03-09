МВД РФ объявило в розыск призывавшего взорвать Крымский мост американского журналиста Рогана

МВД России объявило в розыск журналиста из США Тома Рогана*. Как сообщает «Коммерсантъ», еще 5 февраля Росфинмониторинг внес журналиста в перечень экстремистов и террористов, но по какой статье он объявлен в розыск, ведомство не уточняет.