Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Знай своего врага: украинский проект "Армия дронов" против ВС России

Знай своего врага: украинский проект "Армия дронов" против ВС России

Знай своего врага: украинский проект "Армия дронов" против ВС России Украинское подразделение ударных БЛА.

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Комментарии
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АИ
Арсен Исмаилов
куев+рада+зеленский с командой = все в труху разом. иначе нам удачи не видать!!!!!!
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12 час.
Виктор Молотков
Что-то сомневаюсь я в исключительной вундервафности дронов, в которую верит автор. Наши тоже работают в этом направлении и не нужно делать вид, будто хохлы уже победили. Другие виды вооружения тоже имеют свою важную роль в этом и только их гармоничное взаимодействие в том числе и с дронами, является гарантией победы. А у хохлов перекос в этой гармонии. И в том что продвижение наше идёт медленно, играют огромную роль и много других факторов и хохляцкие дроны в этом деле, не главное.  Как говорится, свежо предание, но верится с трудом. Тем более что на любого мудреца, всегда достаточно элементарной простоты...
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12 час.
М
ММ
Отвратительно работают наша разведка и Генштаб!  На складах снятые с вооружения устаревшие 4-х ствольные зенитки. Танк, только с 4 стволами и собственной РЛС. Выгнать их все на фронт, и медленно летающие дроны- их цель. Даже элементарно эффективные против дронов дробовики какая-то военно-чиновная сволочь запрещала! Может ФСБ плохо работает?
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10 час.

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