Знай своего врага: украинский проект "Армия дронов" против ВС России

Виктор Молотков

Что-то сомневаюсь я в исключительной вундервафности дронов, в которую верит автор. Наши тоже работают в этом направлении и не нужно делать вид, будто хохлы уже победили. Другие виды вооружения тоже имеют свою важную роль в этом и только их гармоничное взаимодействие в том числе и с дронами, является гарантией победы. А у хохлов перекос в этой гармонии. И в том что продвижение наше идёт медленно, играют огромную роль и много других факторов и хохляцкие дроны в этом деле, не главное. Как говорится, свежо предание, но верится с трудом. Тем более что на любого мудреца, всегда достаточно элементарной простоты...