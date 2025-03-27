63 мигранта были депортированы из РФ после рейдов в Нижегородской области

63 мигранта были депортированы из России после рейдов в Нижегородской области в 2024 году. Также из региона выдворили 2070 иностранцев, сообщил начальник ГУ МВД России по региону Юрий Арсентьев на заседании регионального Заксобрания.
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