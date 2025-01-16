💡 Ряд улиц в Алуште остался без света из-за аварии на сетях Частично обесточены 13 улиц и 1 переулок.
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💡 Ряд улиц в Алуште остался без света из-за аварии на сетях Частично обесточены 13 улиц и 1 переулок.