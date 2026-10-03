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Рахимич о ЦСКА: «Будь у них сейчас Вагнер и Карвальо, команда легко заняла бы первое место. Даниэл даже сейчас с лишним весом выглядит лучше, чем в нулевые»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич рассказал, кто из прошлых игроков клуба усилил бы нынешний состав армейцев.

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