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Грозит 20 лет тюрьмы: во Франции задержали основателя Telegram

Грозит 20 лет тюрьмы: во Франции задержали основателя Telegram

Вечером 24 июня основатель Telegram Павел Дуров был задержан в Париже. Его обвиняют в причастности к обороту наркотиков, терроризму, преступлениям против детей и мошенничеству, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на французские СМИ.

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