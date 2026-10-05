Росводресурсы: На лекции «Акватории знаний» воду назвали стратегическим ресурсом

В пятницу, 2 октября, в студии «Комсомольской правды» прошла лекция заведующего лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаила Болгова в рамках спецпроекта «Акватория знаний».
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