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Орловские новости

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Росводресурсы: На лекции «Акватории знаний» воду назвали стратегическим ресурсом

Росводресурсы: На лекции «Акватории знаний» воду назвали стратегическим ресурсом

В пятницу, 2 октября, в студии «Комсомольской правды» прошла лекция заведующего лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаила Болгова в рамках спецпроекта «Акватория знаний».

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