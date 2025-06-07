В Севастополе вводят два новых сигнала оповещения об опасности

В Севастополе состоялось заседание оперативного штаба, на котором было принято решение о введении двух новых сигналов оповещения об опасности: «Морская опасность!» и «Воздушная тревога и морская опасность!».
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