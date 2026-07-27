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Госавтоинспекция Тверской области провела масштабный рейд по большегрузам: выявлено более 300 нарушений

Госавтоинспекция Тверской области провела масштабный рейд по большегрузам: выявлено более 300 нарушений

Сотрудники Госавтоинспекции Тверской области в течение трех дней проводили целенаправленный рейд, направленный на повышение безопасности дорожного движения и пресечение нарушений со стороны перевозчиков крупногабаритного транспорта.

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