Госавтоинспекция Тверской области провела масштабный рейд по большегрузам: выявлено более 300 нарушений

Сотрудники Госавтоинспекции Тверской области в течение трех дней проводили целенаправленный рейд, направленный на повышение безопасности дорожного движения и пресечение нарушений со стороны перевозчиков крупногабаритного транспорта.
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