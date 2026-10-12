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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роналду о Месси: «У нас было здоровое соперничество, как у Сенны и Проста, мы мотивировали друг друга. Мы делили пьедестал 15 лет и всегда отлично ладили»

Нападающий « Аль-Насра »  Криштиану Роналду высказался о соперничестве с Лионелем Месси . «Мы делили пьедестал 15 лет.

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