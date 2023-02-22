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Володин назвал причины приостановления Путиным действия ДСНВ

Володин назвал причины приостановления Путиным действия ДСНВ

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин назвал причину решения президента Владимира Путина о приостановлении действия Договора с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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