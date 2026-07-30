Джордж и Амаль Клуни эвакуировались из своего дома во Франции из-за лесных пожаров

Джордж и Амаль Клуни покинули свой дом во Франции из‑за бушующих лесных пожаров. Пара, которая живёт вместе с 9‑летними близнецами Эллой и Александром в Бриньоле, направила письмо мэру Дидье Бремонду, где выразила свои переживания за судьбу города.