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Мода и Шоу-бизнес

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Джордж и Амаль Клуни эвакуировались из своего дома во Франции из-за лесных пожаров

Джордж и Амаль Клуни эвакуировались из своего дома во Франции из-за лесных пожаров

Джордж и Амаль Клуни покинули свой дом во Франции из‑за бушующих лесных пожаров. Пара, которая живёт вместе с 9‑летними близнецами Эллой и Александром в Бриньоле, направила письмо мэру Дидье Бремонду, где выразила свои переживания за судьбу города.

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