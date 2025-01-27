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Новая классика НФЛ: только Аллен может помешать Махоумсу выйти в 5-й Супербоул за 6 лет

Главное противостояние американского футбола со времен Брэди и Мэннинга. Гугл, как проехать из Баффало в Новый Орлеан? Так, сначала три крупнейших города штата Огайо, затем минуем Кентукки, заправляемся в Нэшвилле и последняя остановка в Алабаме перед финишным рывком.

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