Селебрини забросил 16 шайб в сезоне и побил рекорд «Сан-Хосе» для 18-летних игроков. Гол «Питтсбургу» стал для него 4-м победным в НХЛ

Форвард «Шаркс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (2:1). На счету 18-летнего канадца стало 36 (16+20) очков в 41 игре в текущем сезоне при полезности «минус 20» и среднем времени на льду 19:35 Селебрини побил клубный рекорд по числу голов для игроков в возрасте 18 лет.
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