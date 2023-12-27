Астроном Нароенков посоветовал наблюдать за метеорным потоком Квадрантиды вне города

Метеорный поток Квадрантиды достигнет максимума активности в ночь с 3 на 4 января. Космическое явление будет лучше видно за пределами города, рассказал старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков в беседе с «Москвой 24».