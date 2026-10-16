🏠 В Симферополе каждый многоквартирный дом закреплён за ответственным лицом из администрации По словам главы администрации города Михаила Афанасьева, чаще всего людей волнуют вопросы ЖКХ, транспорта и благоустройства — в частности, асфальтирования дорог, ремонта и обустройства дворов.