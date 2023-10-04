Работавшую над ядерным щитом СССР 94-летнюю россиянку оставили без пенсии

В Челябинске 94-летнюю женщину, которая работала над ядерным щитом СССР, оставили без пенсии. Надежда Татаренко треть жизни трудилась на заводе по обогащению урана в Таджикской ССР, а в 2022 году вернулась в Россию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии