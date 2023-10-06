Проведены обыски по делу о незаконном захвате лесного фонда

На основании уголовного дела правоохранители совместно с представителями Министерства окружающей среды, Агентства «Молдсилва», Инспектората по охране окружающей среды 5 октября провели обыски в лесном фонде в Дурлештах.
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