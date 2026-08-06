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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фонсека о предложении Джоковича сократить число геймов в сете до четырех: «Думаю, он говорит так из-за своей физической формы»

Жоао Фонсека прокомментировал изменения, которые ранее предложил внести в теннис 24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович .

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