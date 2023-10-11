Белая книга: сотрудничество в рамках инициативы "Пояс и путь" приносит странам-участницам ощутимые выгоды

Пекин, 10 октября /Синьхуа/ -- Инициатива "Пояс и путь" способствовала развитию Китая, а также принесла пользу остальному миру и ощутимые выгоды ее странам-участницам, говорится в Белой книге "Совместное строительство "Пояса и пути": важная практика формирования сообщества единой судьбы человечества", опубликованной пресс-канцелярией Госсовета КНР во вторник.