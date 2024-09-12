Более 40 единиц алкогольной продукции изъято из незаконного оборота в ходе рейдов областного Минпрома в Московском районе Нижнего Новгорода

43 единицы алкогольной продукции изъято из незаконного оборота на территории Московского района Нижнего Новгорода в результате проверки, проведенной министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.
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