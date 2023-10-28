Как женская интуиция влияет на развитие инноваций и креативности в бизнесе

Не хотелось бы разграничивать профессиональные компетенции по гендерным принципам, но, наблюдая за мужчинами и женщинами, можно отметить, что мужчины смотрят на вещи глобально, а женщины больше подмечают тонкости, видят эстетику, настроение, гибко относятся к переменам, легче подстраиваются под новые тенденции.