ДНИ
ДНИШОУ-БИЗНЕСПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯНОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДНИ

89 458 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя
    господи ,опять Лорак понесло на нищеброда,ясное дело он "ЛЮБИТ" богатенькую певичку.... пусть не удивляется ,когда эт...Забрал и увез доч...
  • Вовладар Даров
    Какой была и в кого превратилась!!!! Людям по жизни ещё хуже бывает и ничего живут и не опускаются!!!!!!В одну реку дважд...
  • tsan tsan
    Что за бред ? Может секрет успеха Кабаевой именно и только в ней самой, в её стремлении к успеху, её исключительном т...Раскрыт секрет бо...

Как женская интуиция влияет на развитие инноваций и креативности в бизнесе

Как женская интуиция влияет на развитие инноваций и креативности в бизнесе

Не хотелось бы разграничивать профессиональные компетенции по гендерным принципам, но, наблюдая за мужчинами и женщинами, можно отметить, что мужчины смотрят на вещи глобально, а женщины больше подмечают тонкости, видят эстетику, настроение, гибко относятся к переменам, легче подстраиваются под новые тенденции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх