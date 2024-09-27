Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Кристина Орбакайте ставит точку в своих отношениях с Россией

Кристина Орбакайте ставит точку в своих отношениях с Россией

Когда-нибудь это должно было наступить. Когда-нибудь должно было придти осознание: всё, это конец, назад пути нет.

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Комментарии
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Александр Т
Пиз.ой звезда Российской эстрады. Трое детей не считая абортов и все от разных осеминителей. Не зря говорят самые лучшие проститутки это еврейцы. Одной шлюхой меньше.
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ЮЯ
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