Когда-нибудь это должно было наступить. Когда-нибудь должно было придти осознание: всё, это конец, назад пути нет.
Кристина Орбакайте ставит точку в своих отношениях с Россией
Комментарии
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Александр Т
Пиз.ой звезда Российской эстрады. Трое детей не считая абортов и все от разных осеминителей. Не зря говорят самые лучшие проститутки это еврейцы. Одной шлюхой меньше.
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10 час.
ЮЯ
Юрий Ярмоленко
Чего пиз а ты сушами а не выдающийся певица
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7 час.
Александр Корякин
Уже плачу. Навзрыд.
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2 час.
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