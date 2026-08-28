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Аргументы недели

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Политическая вендетта вместо закона: почему в расколотой Америке импичмент больше не работает

Политическая вендетта вместо закона: почему в расколотой Америке импичмент больше не работает

Американская политическая система всё чаще напоминает механизм, в котором ключевые детали давно изношены, но продолжают формально функционировать.

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