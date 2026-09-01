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Daily Moscow

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Российские школьники завоевали шесть медалей на юниорской олимпиаде по географии

Российские школьники завоевали шесть медалей на юниорской олимпиаде по географии

По данным Правительства России, сборная страны завоевала шесть медалей на Международной юниорской географической олимпиаде в Белграде: четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую.

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