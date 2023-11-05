Новый мужчина с ребенком не ладит, а бывший муж стал отличным папой и зовет сойтись— …Огромная проблема с бывшим мужем была в том, что он просто органически не мог «сидеть дома и ничего не делать»! – вздыхает тридцатитрехлетняя Ксения.