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РУСАДА выявило в сентябре 6 возможных нарушений антидопинговых правил, всего с начала года – 65

«В сентябре 2024 года РУСАДА выявлено 6 случаев возможных нарушений антидопинговых правил. Всего за девять месяцев было выявлено 65 нарушений (в феврале и январе по 4, в марте – 7, в апреле – 4, в мае – 6, в июне – 14, в июле – 13, в августе – 7, в сентябре – 6)», – сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства.

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