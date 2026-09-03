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«Динамо» Шварца добилось первого разгрома в сезоне – пострадал «Ахмат», Сергеев догнал Соболева и Веретенникова по голам в Кубке

«Динамо» Шварца добилось первого разгрома в сезоне – пострадал «Ахмат», Сергеев догнал Соболева и Веретенникова по голам в Кубке

Московское «Динамо» в домашнем матче на «ВТБ Арене - Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве разгромило «Ахмат» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России –-3:0! В квартете «В» ясно, что лидерство за «Краснодаром», не проигравшим в сезоне еще ни разу в обоих турнирах, а вот остальные трое из этой кубковой четверки сражаются за вторую строчку.

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