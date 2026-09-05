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Русская весна

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Армия России освободила Куртовку в ДНР, — Минобороны (КАРТА, ВИДЕО)

Армия России освободила Куртовку в ДНР, — Минобороны (КАРТА, ВИДЕО)

Армия России освободила Куртовку в ДНР, сообщает Минобороны. Бойцы группировки «Юг» выбили врага из населенного пункта и расширили плацдарм для наступления к Краматорску и Алексеево-Дружковке.

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