По итогам обжалования прокуратурой приговора Кагарлицкому в апелляционном суде, приговор был изменен с штрафа на 5 лет колонии общего режима.
Переговор Кагарлицкому пересмотрели
Комментарии
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Tania Еременко
Написать грамотно заглавие слабо? Не переговор, а приговор.
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15 час.
Анатолий Страшко
Автор, бзднул?
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15 час.
АС
Анатолий Страшко
Этому "социологу" жидовскому статья 205.2 УК свети. А это от 8 до 15 лет. Пусть смеётся!
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15 час.
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