Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 073 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Уничтожить до последнего хохла!Группировка ВСУ в...
  • виктор матвеев
    Одноразово замочили несколько сот укробандер и это главное.Удар по Селидово
  • Сергей Шевцов
    Афтор не в курсе роли хруща в стенах МИ6, в начале века, а также его папе-крупном польском помещике, вписавшем сына в...Закрыл ядерным щи...

Переговор Кагарлицкому пересмотрели

Переговор Кагарлицкому пересмотрели

По итогам обжалования прокуратурой приговора Кагарлицкому в апелляционном суде, приговор был изменен с штрафа на 5 лет колонии общего режима.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tania Еременко
Написать грамотно заглавие слабо? Не переговор, а приговор.
Ответить
15 час.
Анатолий Страшко
Автор, бзднул?
Ответить
15 час.
АС
Анатолий Страшко
Этому &quot;социологу&quot; жидовскому статья 205.2 УК свети. А это от 8 до 15 лет. Пусть смеётся!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх