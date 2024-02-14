Военный эксперт Глазунов объяснил переход ВСУ к обороне нехваткой ресурсов

Вооружённые силы Украины (ВСУ) перешли к обороне в связи с дефицитом вооружения и боеприпасов. Об этом сообщил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов, передает «Лента.
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