Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 797 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эдуард Корякин
    Этого провокатора пора удостоить чести составить компанию пану СаакашвилиПашинян заявил о ...
  • Валентин Воробьев
    Киркоров никогда не был собой, весь сотворен из фальши. Его шоу и "концерты" безвкусица и самолюбование.Депутат Толстой с...
  • tatyanadavydkina
    Допустил или решил? Похоже просто самопиар.Родион Газманов д...

Военный эксперт Глазунов объяснил переход ВСУ к обороне нехваткой ресурсов

Военный эксперт Глазунов объяснил переход ВСУ к обороне нехваткой ресурсов

Вооружённые силы Украины (ВСУ) перешли к обороне в связи с дефицитом вооружения и боеприпасов. Об этом сообщил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов, передает «Лента.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх