Военный эксперт Глазунов объяснил переход ВСУ к обороне нехваткой ресурсов

Вооружённые силы Украины (ВСУ) перешли к обороне в связи с дефицитом вооружения и боеприпасов. Об этом сообщил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов, передает «Лента.