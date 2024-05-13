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Польша выделит $375 млн на усиление заграждения на границе с Белоруссией

Польша выделит $375 млн на усиление заграждения на границе с Белоруссией

Польша выделит порядка 375 миллионов долларов на усиление заграждения на границе с Белоруссией. Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик, передает передает TVN24.

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