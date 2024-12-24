Минздрав начал проверку психбольницы в российском городе после жалобы Путину

Министерство здравоохранения Краснодарского края начало проверку психбольницы №7 после того, как сотрудники учреждения обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести его комплексную проверку.
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