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День рождения Деда Мороза: волшебный праздник 18 ноября

День рождения Деда Мороза: волшебный праздник 18 ноября

День рождения Деда Мороза: волшебный праздник 18 ноября Елена ГалицкаяСегодня, 18 ноября, официально отмечается День рождения Деда Мороза – волшебного доброго волшебника, которого любят не только дети, но и взрослые.

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