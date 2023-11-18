День рождения Деда Мороза: волшебный праздник 18 ноября Елена ГалицкаяСегодня, 18 ноября, официально отмечается День рождения Деда Мороза – волшебного доброго волшебника, которого любят не только дети, но и взрослые.
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