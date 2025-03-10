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Экс-полковник армии США Дэвис: Европа не выстоит в открытой конфронтации с РФ

Экс-полковник армии США Дэвис: Европа не выстоит в открытой конфронтации с РФ

Европа не обладает ресурсами для открытой конфронтации с Россией. Об этом заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис в своём выступлении на YouTube По его словам, Москва значительно усилила военно-промышленный потенциал: промышленная мобилизация позволила нарастить производство военной техники, причем эти показатели продолжают расти.

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