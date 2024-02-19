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Китайский авиалайнер Comac C919 совершил первый международный полет

Китайский авиалайнер Comac C919 совершил первый международный полет

C919 — это среднемагистральный лайнер с максимальной вместимостью в 192 пассажира. Он был введен в коммерческую эксплуатацию в мае прошлого года и позиционируется как конкурент Airbus A320 и Boeing 737-800.

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