Подразделения операторов беспилотников 56-го отдельного батальона спецназначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа вынуждают операторов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинуть занимаемые позиции в Красноармейске (украинское название Покровск).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии