Изменения в обонянии могут быть сигналом, что стоит как можно быстрее провериться на онкологию. И хотя раньше ощущение странных запахов связывали с коронавирусной инфекцией, этот симптом может также указывать на опухоль головного мозга.
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