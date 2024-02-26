Угроза картам «Мир», вкладчиков пытаются вытащить из депозитов. Обзор Банки.ру

Как санкции США повлияют на платежи системы «Мир», разбираются «Ведомости». Эксперты считают, что санкции не окажут существенного влияния на дальнейшее распространение отечественных карт в других странах, хотя и могут осложнить его.
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